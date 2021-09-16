台中市西屯區公所16日舉行港尾里活動中心新建工程開工動土典禮，工程投入經費1660萬1120元，興建地上1層挑高5.95公尺建築物，預計明年10月完工。市長盧秀燕表示，多年來港尾里缺乏公共活動空間，工程完工後，將可提供市民集會、休閒及災害避難收容等用途，滿足居民多元需求。

盧秀燕指出，港尾里人口數約6000人，長期以來缺乏公共活動場所，往往必須商借其他空間，限制活動規模與人數，市府團隊努力完成地方居民心願，過程當中，遇到新冠肺炎疫情影響，大宗物料急速上漲招標過程困難重重，經過5次流標，第6次才順利招標。

盧秀燕主持開工典禮時表示，感謝區長、里長協助爭取建設，西屯區市議員楊正中、張廖乃綸、陳淑華、黃馨慧、林祈烽等，協助通過預算；立委張廖萬堅協助向中央爭取經費，一同為市民打造多功能優質活動場域。

西屯區長陳寶雲說，興建工程將分二期施作，第一期結構工程預算共1216萬3937元，包含公所今、明兩年編列經費654萬9000元，還有中央前瞻計畫補助400萬元及民政局補助161萬4937元。第二期門窗、裝修、水電、消防及雜項工程經費計443萬7183元，感謝市長動支第二預備金挹注，讓活動中心功能及空間更加完善。

陳寶雲強調，期盼活動中心完工後，能成為民眾多用途活動空間，進而凝聚社區里民向心力，整合里內各項資源，讓社區居民緊密相連，蓬勃社區意識，發揮守望相助功能。