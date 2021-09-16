「酒窩美女」張庭是演藝圈著名的美魔女，她每回在網上現蹤都以俏麗顏值、姣好身材驚呆網友，不過張庭近日卻被自家員工曬出無P真實照，51歲張庭眼袋搶鏡、蘋果肌凹陷，截圖還在網上引發熱議，而張庭今（16日）則在微博曬出影片，她也展現高EQ說：「你的魅力不在於年輕貌美」。

明星夫妻張庭和林瑞陽近年把事業重心放在大陸，小倆口一起經營電商、美容和房地產業，夫妻靠從商致富，不過張庭近日卻被自家員工意外曝光無P真實照，只見張庭手拿自家保養品，但她卻眼袋搶鏡、蘋果肌凹陷，張庭無P照驚冒老態，截圖還引發瘋傳，讓網友都難以置信。

張庭被曝老態照。（圖／取材自網易娛樂）

不過張庭今早則在微博意有所指發文：「你的魅力不止於此！」影片中，她高EQ說：「你的魅力不在於年輕貌美，而在於氣定神閒的微笑、風過無痕的從容、寵辱不驚的淡定」，張庭說完還對著鏡頭手比愛心。

張庭微博全文。（圖／取材自張庭微博）

其實張庭從小美到大，當年張庭17歲時就被星探相中，接著以洗髮精廣告打開知名度，擁有一雙圓滾滾大眼睛、挺鼻和招牌酒窩的張庭，還擁有「酒窩美女」的稱號，儘管時光飛逝，張庭現在已成51歲的熟女，保養得宜的她仍擁有凍齡顏值，甚至沒讓歲月在臉上留痕跡，張庭日前還公開卸妝影片，她妝前、妝後根本看不出差別，素顏反而更年輕，絕佳狀態好到不科學。