台東縣警察局16日辦理新舊任主任祕書、督察長及成功、大武分局長交接典禮，其中由台東副分局長調陞的新任成功分局長林志弘，成為首位阿美族分局長。（蔡旻妤攝）

台東縣警察局16日辦理新舊任主任祕書、督察長及成功、大武分局長交接典禮，其中由台東副分局長調陞的新任成功分局長林志弘，成為阿美族首位分局長；他低調表示，會持續做好份內工作。

從警25年的林志弘，由中央警察大學第61期畢業，過去曾任職台東分局永樂派出所所長，也在成功分局、關山分局擔任副分局長等職務，在2020年公布第15期候用分局長班錄取名單中，林志弘是唯一原住民上榜者，今年終於升任分局長，成為全台第5位原住民分局長。林志弘表示，除了持續做好份內工作，也會替地方治安及交通盡心力，同時將照顧好局內所有同仁。

警察局局長葉超鴻指出，此次計有主任祕書、督察長、成功分局長及大武分局長等要職，其中，調出人員為主任祕書李俊德調任基隆市警察局主任祕書、督察長郭子弘調任屏東縣政府警察局主任祕書、成功分局分局長陳文彬調任苗栗縣警察局通霄分局分局長、大武分局分局長蔡培元調任雲林縣警察局北港分局分局長。同仁自到任以來，工作認真、負責，推動各項警政工作不遺餘力，感謝他們對台東縣的貢獻，相信以他們的工作能力到任新職必定遊刃有餘，更上一層樓。

縣長饒慶鈴對於新任人員，除誠摯表示恭喜之外，也期許新任官能發揮所長，承續警察局以往的優異表現，面對即將到來的中秋連續假期出遊車潮以及台東最美星空系列活動，各位同仁對於維護治安和交通疏導，必須全心投入，務求完美無缺、圓滿完成，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，讓縣民生活過的更好、讓台東朝「國際級幸福城市」邁進。