高鐵延伸到宜蘭案，交通部上月表態屬意設站四城站，但地方有諸多反對意見，前宜蘭縣長游錫堃也說「希望行政院深思」。對此，蘇貞昌今日出席行政院文化獎頒獎典禮前受訪表示，選址尚未有定論，尊重專業評估。

蘇貞昌表示，高鐵到宜蘭是他和蔡英文總統的承諾，「要設在哪裡沒有偏好，要尊重專業，也沒有定案。」蘇貞昌表示，希望各界多提供建議，讓一切圓滿。

先前宜蘭高鐵的選址地點包括「四城」、「宜蘭」、「縣政府」以及「羅東」等四站，上月交通部派員赴宜蘭與地方座談，表示屬意高鐵延伸宜蘭設站點為四城站，因此引發議論。