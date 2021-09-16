日前科學家發現緬甸出土的琥珀化石裡，包裹了現今已滅絕的史前蜘蛛，當時樹脂流淌而下，母蜘蛛眼看自己即將孵化的寶寶陷入危險，馬上衝過去護兒，此瞬間也被樹脂包裹並保存至今，也是蜘蛛擁有母愛的最古老證據。

根據《Live Science》報導，近日在緬甸開採出的4塊琥珀標本中，發現了意想不到的現象，堪薩斯大學（University of Kansas）地質系教授塞爾登（Paul Selden）表示，琥珀中有塊包裹一隻現今已滅絕的「Lagonomegopidae」母蜘蛛，而牠的底下還有一個卵囊，這些琥珀標本擁有9900萬年歷史。

塞爾登透露，當時正值白堊紀時期，「母蜘蛛抱著卵囊，裡面的幼蜘蛛幾乎要破卵而出，牠似乎是在保護孩子們，或是幫卵保暖，因此守在卵囊的旁邊，也顯示雌性蜘蛛的母愛行為」，母蜘蛛棲息於樹皮縫隙中，之後就被樹脂淹沒，此外，琥珀還保留一些蜘蛛絲，不少科學家認為，這些絲是用於將卵捆綁在一起。

另外還有一塊琥珀裡，則是包裹已孵化的幼蛛，裡面還夾雜不少蜘蛛絲與碎屑，推測應該是牠們遇到災變時，母蜘蛛趕緊築巢防禦，但最終仍不敵天災威力，一同命喪現場，並被琥珀包裹而保存至今。塞爾登也提到，蜘蛛以能表現出母愛而聞名，不過這類的化石極為罕見。