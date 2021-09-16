嘉義市某國小趙姓女校長在某班級安裝監視器，該班陳姓女代課老師認為不符教育宗旨，校長召開會議，與陳師公開對話，陳師認為是職場霸凌，投訴媒體，不料13日被家人發現服藥，送醫不治，檢警相驗死因為藥物中毒致死。市府教育處表示，目前該校長請假接受調查。

40歲陳師原本在偏鄉任教，9月1日到嘉義市某國小一年級代課當班導師，4日她學校處理班務，才知道校方利用周六在她的班級教室裝監視器，她事先卻毫不知情，她向校長表達不滿，並認為這種作法有違教育意義。

但校長回應認為不需要告知家長，且告訴陳師是為了以防萬一，「若不裝監視器一旦出事，學校無法幫忙處理」。

陳師感覺屢受校長刁難，決定辭職，校長7日臨時召開教師晨會，請陳師當面說明離職理由，陳師與校長雙方對於安裝監視器、教學理念等各自提出說法，後來陳師認為這場晨會無異是職場霸凌，投訴媒體。

媒體報導，網路社群轉po熱議，陳師向社群投書，說明事件原委，還留言「看網友留言很傷心難過，我不是完美的老師，但絕對是還不錯的老師。」

陳女投書陳述自己的想法，她認為裝監視器來監控某些學生並不妥，但校方堅持安裝，違反教育意義，可能侵犯學生隱私權，故選擇離開與本人理念不合學校。」

據了解，女校長獲知陳師輕生，幾乎崩潰、未接電話，教育處日前也會同校方向家屬致哀、說明事件始末。

市府教育處表示，陳師事發後有向該處陳情，已派督學到校調查，卻未料陳師發生此遺憾之事，趙校長14日請辭，因此事件仍在調查中，同意她請假，靜待調查結果，校長與陳師的家屬有連繫，家屬希望先處理後事。

教育處表示，通常校園的開放場域、大門、圍牆因為安全考量會裝監視器，若因特殊需求要在教室裝，最好先與家長、老師溝通。

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