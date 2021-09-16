台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

台北市長柯文哲16日赴議會進行施政報告，議員潘懷宗質疑，北市敬老卡使用率因疫情創新低，今年6月底有高達6成8的長者完全沒使用，與去年同期相比，持有敬老卡人數雖然多了1.5萬人，開卡使用人數卻倒退近16萬人，他要求市府擴大使用範圍，柯也允諾會持續努力。

北市社會局日前推出每月480點的敬老悠遊卡，年滿65歲的民眾皆可申請，主要用於搭乘大眾運輸工具。潘懷宗指出，今年5至7月本土疫情爆發，5月時用完點數的人僅有4977位、6月也更跌至2920位，相較持卡人數47萬人，使用情況可說慘不忍睹，相較同期近4.5萬的數目更是相差甚遠。

潘懷宗批評，市長口口聲聲說對不起長者，不能出來玩也無法使用點數，因此要發放1500元的敬老金，但柯不是堅持不發重陽敬老金，那這1500元和重陽敬老金有何差別？柯回應，他只是把該給的發還給長者，且今年適逢疫情，這筆錢也能配合振興，不是保證以後都要給你。

潘近一步質疑，北市每月使用完480點的民眾，即使是疫情前，也只佔所有持卡人數的8分之1至9分之1，未來是否會拉長結算點數時間？柯則說，設定每月480點，是為了鼓勵長者外出活動，不是叫他們前11個月都不運動，最後1個月才活動，因此未來不打算延長結算時間。

潘再追問，這次發敬老卡的1500元，是否能領取現金，但柯表示，這必須考慮行政成本，因為錢灌進敬老卡後，資料都很清楚，但發現金就會不得了，他還是主張要用E化的方式，且在北市用悠遊卡買東西很方便。

潘認為，他支持市府在疫情期間發放1500元，並用於小額消費，但疫情過後應讓點數能擴大使用範圍，鼓勵長者多多利用，柯則說，政府發福利要有政策引導作用，未來將利用點數去創造銀髮經濟，如樂齡運動中心即可使用，類似酷碰券的概念，他也允諾會繼續努力。