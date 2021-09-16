不少準備步入禮堂的新人，受到疫情警戒影響，打亂原先行程，為了降低新人的婚宴壓力，新竹豐邑喜來登即日起推出多種婚宴專案，並於9月18日晚間8點於臉書粉絲團直播，民眾只要配合操作，即可享有「買10桌送1桌」的優惠，還有機會抽中免費住宿券。

新竹喜來登18日晚間8點推出「買10桌送1桌」的優惠，民眾當晚於新竹喜來登的婚禮導覽直播中留言「10桌送1桌」並截圖存檔，於一個月內完成簽約付訂，即可享此優惠。

此外，民眾公開分享直播影片、撰寫貼文「今晚我想來點…新竹喜來登婚禮三部曲，看直播抽住宿券」並標記2位好友，觀看影片後於下方留言直播中公布的關鍵字，構聯合住宿券」，可任選入住新竹豐邑喜來登或台中豐邑Moxy酒店或豐邑逢甲商旅。

新竹喜來登也推出多種婚宴專案，包含先儀式再擇日舉辦婚宴的「真愛無所畏安心婚宴專案」，即日起至10月31日完成簽約、保證桌數達20桌，並於2022年12月31日前宴客，即可享有免費文定儀式服務，由新竹喜來登提供文定場地等，當日還贈親友用餐席1桌。

此外，為了感謝醫護、軍警消人員辛苦抗疫，新竹喜來登也推出「致敬醫護喜宴專屬優惠」，即日起至2022年6月30日止，持有在職醫院證件的醫師、藥師、護理師等醫護人員預訂喜宴，可享消費金額2％回饋，軍警消人員於2022年12月31日前舉辦婚宴，不限日期可享有每桌最低優惠，並加贈果汁暢飲，更多優惠可洽(03)620 6000轉會議與宴會業務。