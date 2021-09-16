振興五倍券即將上路，為響應振興券政策並加速行動支付普及，第一銀行祭出聰明消費學，選擇綁定「一銀台灣Pay」回饋最高5100元。或選擇「一銀信用卡」回饋最高可獲3650元，持信用卡分期消費還可參加抽獎活動，筆筆有獎，有機會抽5000元刷卡金，讓5倍立即變13倍。

選定「一銀台灣Pay」(含銀行帳戶／金融卡／信用卡)綁定五倍券，一銀霸氣灑幣推出五大優惠，個人及共同綁定每人最高獲800元回饋金、共同綁定(含主綁人至多5人)加碼最高多領500元回饋金、新戶首刷再加碼100元、指定特店回饋高達22％、還有機會獨得百萬元現金！此外，「一銀台灣Pay」綁定「桃園市市民卡聯名卡／桃園市認同卡」或「宜蘭認同卡」還加碼200元，信用卡新戶首刷滿額再贈300元，等於最高可獲5100元。

選定「一銀信用卡」綁定五倍券，每人可獲300元刷卡金，綁定指定信用卡再加碼200元，搭配「旅遊達人」最高回饋1850元，若是「一銀新鮮人」，新戶數位申辦信用卡首刷滿額且完成指定項目，最高回饋1300元，合計共3650元，分期再抽5000元，連同振興五倍券5000元，最高有機會狂領1萬3650元，讓5倍變13倍。