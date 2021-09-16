66歲許先生，近年來一動就喘的症狀越來越明顯，有一次喘到昏迷送醫，檢查發現其肺功能已經出現呼氣氣流受限及肺功能受損。雖經過半年多以吸入型類固醇為基礎的藥物控制其氣喘， 均無法改善症狀，在後由中榮胸腔內科醫師跟健保署申請通過生物製劑治療其嚴重型氣喘，逐漸改善氣喘症狀，成立多專科氣喘治療團隊，將經驗發表於國際期刊。

中榮呼吸治療科主任醫師詹明澄指出，氣喘是一種反覆發作的氣流阻滯，經內外在因素刺激，如過敏原，病毒感染，吸菸等原因刺激呼吸道產生慢性呼吸道炎症，臨床上有咳嗽、胸悶、呼吸困難、喘鳴音，尤其半夜或凌晨更為明顯。台灣約2百萬的氣喘人口。

詹明澄表示，約17.4％的氣喘病人屬困難控制型氣喘，而嚴重型氣喘約佔3.6％；患者用藥順從性是否良好，吸藥技巧、診斷等是否正確，及肥胖，呼吸中止症，過敏性鼻炎，鼻息肉，胃酸逆流，慢性阻塞性肺病，是否出現並同時治療，導致控制不佳等，都須評估及整合照護。

詹明澄說，胸腔內科整合睡眠中心，耳鼻喉部，腸胃內科，減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。同時結合中興大學電機系教授，開發互動式智能管理應用程式，祈能讓我們的氣喘病人早日達成良好控制，改善氣喘症狀，減少惡化，擁有良好的生活品質。

詹明澄呼籲，吸入型類固醇為氣喘基礎的控制型藥物，若治療後仍然無法良好控制，可考慮附加治療，因生物製劑價格昂貴，故使用前應仔細評；台中榮總目前累積超過160位利用生物製劑治療嚴重型氣喘的經驗，將治療經驗發表於國際期刊，與全世界分享。