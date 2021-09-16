疫情下民眾消費、生活習慣改變，也促使無印良品繼3月開始的「良質良值」企劃中，將降價重點由服飾轉為生活雜貨，此次共有600支品項，雖未比3月的品項多，但卻是自2015年來平均降價最高的一次，達22％，另因應疫後自煮商機，熱賣的餐具組如不鏽鋼13cm餐具系列降幅最大，從原價89元降至39元，等同原價的4.4折。

因應疫後消費者居家防疫需求，故此次降價商品以生活雜貨、熱銷品、秋冬推薦品為主，其中以家具與生活用品類佔比最高，另外一直受到消費者熱愛的收納品項，如PP抽屜整理盒系列，由40至80元降至29至59元、棉麻聚酯收納系列，則從原價200至700元，降至179至579元，降幅約22％。

棉麻聚酯收納系列，原價200-700元，降至179-579元。（無印良品提供）

另，秋冬季節即將到來，故此波降價活動也涵括秋冬必備單品，如男女法蘭絨襯衫系列、男女單寧褲系列、澳洲羽絨外衣系列等，約有28至41％的降幅，其中以兒童有機棉法蘭絨立領襯衫，從原價750元降至399元，最有感。