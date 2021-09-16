「第六屆國際醫療典範獎」歷經近一個月的初審及複審評選後，於16日公布本屆得獎得主名單。個人國際醫療典範獎得主（依收件順序）為陳志福醫師（社團法人台灣健康服務協會）、劉君恕醫師（臺北榮民總醫院）及林元清醫師（AHMC Healthcare Inc）。團體國際醫療典範獎得主（依收件順序）為花蓮慈濟醫院—國際醫學中心、中山醫學大學附設醫院—吐瓦魯醫療資訊系統計畫，及中國醫藥大學附設醫院—國際醫療中心。

主辦單位國際醫療衛生促進協會理事長李偉強表示，2021年全球雖飽受新冠肺炎影響，許多活動都暫停，但協會特別感謝所有參獎者仍願意排除萬難，踴躍報名參與，更感謝初、複審的政府機構代表、專家學者及社會公正人士，經過熱烈的討論，選拔出今年的得獎團體及個人。全球疫情雖然嚴重，但仍有許多國際人士專程到臺灣就醫，更有許多的團體及個人，無畏風險，持續用各種方式，在疫情下主動協助需要幫助的國家及需要的病人，彰顯臺灣醫療的價值。

遴選委員會總召集人，財團法人演譯基金會石曜堂董事長指出，面對全球新冠肺炎的威脅，愛就是我們的嚮導，憑藉著愛的力量，點燃那一盞微光，只要您我願意，我們就是改變的起點、改變的力量，我們的行動與形塑的文化與價值，成為臺灣醫療衛生傲立全球的契機。歷經六個年頭的推廣與鼓勵，本屆國際醫療典範獎成功吸引海外個人報名，確已將醫療典範獎從立足台灣，逐步拓廣為放眼華人世界的指標性獎項。

國際醫療衛生促進協會自2016年起，每年皆舉辦國際醫療典範獎選拔，並彙集第一至第五屆得獎者行醫故事，出版《白袍下的全球拓荒者》一書，分享得獎者從事國際醫療的心路歷程，藉以傳達臺灣國際醫療服務執行成果及人道援外理念。