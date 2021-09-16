莫德納（Moderna Inc）公布大型新冠疫苗試驗結果，並表示根據取得的最新數據，其疫苖提供的保護力會隨時間減弱，這支持接種加強劑的必要性。

莫德納總裁霍格（Stephen Hoge）在投資人會議上表示，這雖然只是一個估算，但我們確實相信隨著秋冬到來，免疫力的下降將導致新冠病毒感染病例至少再增加60萬例。霍格沒有預測這些病例中多少會是重症，僅表示有些病例將需要住院治療。

莫德納提出的數據與最近幾項研究結果形成鮮明對比，這些報告指出莫德納疫苗的保護力比輝瑞/BioNTech疫苗更持久。專家表示，這個差異性可能是因為莫德納mRNA疫苖的劑量較高，且第一劑和第二劑的間隔時間稍長。

在兩家公司大型的3期試驗中，其疫苗都證明在預防新冠病毒疾病上非常有效。不過莫德納周三公布的分析數據顯示，和約8個月前接種疫苗的人相比，13個月前接種疫苗的人感染率較高。該研究進行的期間為7至8月，此時Delta已經成為新冠病毒的主要病毒株。這項研究結果尚未經過同行審查。

莫德納已經在9月1日向美國食藥管理局（FDA）提交使用新冠疫苖加強劑的申請。

總裁霍格表示，這份研究數據顯示，莫德納疫苗加強劑可以提升中和抗體效價到甚至超過接種完第二劑的水平。

不過，美國FDA周三發布輝瑞加強劑使用分析報告時表示，雖然接種第三劑確實能產生更高的免疫反應，但可能不需要輝瑞的新冠疫苗加強劑。該報告指出，是否批准加強劑還應考量預防住院和死亡的能力，以及美國疫情的發展動態。數據顯示目前在美國獲得許可或授權的新冠疫苗仍然可以預防新冠重症和死亡。

此外，莫德納與Kaiser Permanente南加州衛生系統進行的另一項研究顯示，莫德納疫苗在對抗Delta變體病毒時仍具有很不錯的保護力。