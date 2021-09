不等振興五倍券,HAPPY GO率先整合遠東集團資源加碼,即日起至10月31日祭出HAPPY GO Pay「搶先振興」方案,凡於集團各通路消費,無須綁訂五倍券,單筆滿500元贈100點,不同通路最高可獲500點,達指定金額再享300點,再加上周年慶首4日10倍贈,點數狂飆17.5倍;同時,還有HAPPY GO Pay單筆五倍贈活動,和「台北好好生活節」商圈活動,提供全方位的點數振興生態圈,力邀卡友振興消費﹗

HAPPY GO Pay搶先振興加碼消費購物金,10月31日前於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、愛買、TheMall遠企購物中心、citysuper、遠傳電信直營門市、遠傳friDay購物、SOGO istore、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店和Mega 50,使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡結帳,單筆消費滿500元即贈100點,不同通路皆可消費累點,每卡最高可獲得500點,消費累計金額滿5000元再贈300點。

卡友可自主選擇合適的信用卡權益方案,搭配遠東商銀、中國信託商業銀行、花旗銀行、華南銀行、第一銀行、新光銀行、滙豐銀行、台新銀行、聯邦銀行、玉山銀行幸運PLUS鈦金卡等10家信用卡使用。

9月30日前同時有HAPPY GO Pay單筆五倍贈活動,於指定百貨和遠傳friDay購物單筆消費滿2000元回饋100點,滿5000元回饋250點;指定量販、飯店及遠傳電信直營門市單筆消費滿800元回饋40點、滿1600元回饋80點。9月23日至26日在Top City台中大遠百、10月1日至4日在遠傳friDay購物和TheMall遠企購物中心、10月6日至9日在愛買,皆有周年慶首4日加碼點數10倍贈活動;遠東百貨、遠東SOGO與遠東巨城購物中心另提供分期加碼優惠,分期消費單筆滿1萬元加贈100點,遠東商銀獨家再加碼分期單筆滿3萬元加贈500點。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧客經事業部副總經理李明城表示,看好振興五倍券及第四季百貨零售的消費旺季需求, HAPPY GO響應政府政策且呼應卡友期待,推出「搶先振興 加碼消費購物金」及「全面單筆五倍贈」方案,無須數位綁定振興五倍券,凡以HAPPY GO Pay消費即可搶先獲得高倍數的點數回饋,面對即將陸續登場的百貨周年慶,卡友還可將點數折抵現金,搭配各家銀行推出的五倍券方案使用,一次消費賺取2種優惠。

若以9月23日周慶開打的台中大遠百為例,首4日單筆滿6000元獲周慶10倍贈,送600點,搭配振興單筆滿500元贈100點、振興累滿5000元贈300點,加上不同天或不同的振興適用通路,抑或同一天於同一通路使用不同卡別再刷4筆500元,可獲贈振興單筆滿額共400點,消費8000元獲1400點,是原有80點的17.5倍。

此外,HAPPY GO 也於昨(15日)起至21日加碼推出北部卡友限定的「台北好好生活節」,共回饋35萬點。第一重安心購物去:活動期間前往指定通路並上HAPPY GO App打卡,可獲得1點,消費成功累積點數可再抽30點;第二重滿額專屬禮:21日前於指定通路累計消費達8000元,有機會獲1000點或1000元百貨禮券。另,9月30前於遠百使用HAPPY GO Pay,百貨服飾當日消費5000元單筆分6期,加贈300元抵用券。