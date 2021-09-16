夏日炎炎，無論走在戶外或室內工作，都讓人想來一杯冰冰涼涼的手搖飲解暑解鬱悶。一名網友在 Dcard 上分享之前到清心都只會點銷售第一的烏龍綠，直到身邊友人推薦「翡翠烏龍」後便去嘗鮮，直呼一喝就愛上，引起網友熱烈討論。

網友在Dcard發文力推自己口袋的寶藏手搖飲品。（圖片／翻攝自Dcard）

原 PO 於 13 日在 Dcard 以「 清心的翡翠烏龍 」為題分享，某次友人向她推薦隱藏式單品「翡翠烏龍」，沒想到一喝就愛上，更形容它比烏龍綠更有內涵！原 PO 推薦時還不忘說「 如果幸運的您也覺得不錯，自己收藏起來就好，不要給太多人知道，我怕我喝不到 」可見這款飲品真的必須一試啊！

貼文一出網友熱烈回應「 翡翠烏龍無糖，一生推 」、「 超好喝～身為茶類中毒者偶爾想喝淡口味真的非常棒！ 」「 我去清心都是點翡翠烏龍 真心推！ 」

老饕才知道的隱藏式單品。（圖片／翻攝自可不可熟成紅茶）

另外說到隱藏式單品，就必須提到可不可熟成紅茶，它們的白玉更是許多人的摯愛，以下再分享兩種老饕才知道的點法！首先是抹茶控必點，以冬瓜茶作為基底，搭配來自日本靜岡抹茶的雪藏抹茶＋白玉，給你滿滿的濃郁抹茶感！再來是來自比利時的紅寶石巧克力，搭配招牌熟成歐蕾的紅寶歐蕾＋白玉，細緻茶香中，帶著一些莓果香氣，保證你喝完一試成主顧。說到這邊，手搖飲控還在等什麼？還不趕快抓住夏天尾巴，試試這些寶藏級單品吧！