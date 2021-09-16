36歲彭偉明因不滿3年前隨友人協調糾紛時，遭對方持棍棒打斷手腳，法院卻僅判對方數月刑期，而他每逢寒流低溫就四肢酸痛難耐，為宣洩不滿，今年元月3日凌晨持槍掃射對方常出沒的南投區一家當舖至少62發洩恨後逃逸，彭男事後向警方自首，台中地院認為他危害社會治安，依殺人未遂等罪判處5年10月刑期。

今年1月3日凌晨1時39分，台中市南屯區龍富路一家當鋪，遭彭偉明持改造衝鋒槍，對著當鋪與路邊的1輛轎車，不斷掃射連開數10槍後才停手；因現場槍聲大作附近，超商店員還以為是在放鞭炮。警方於現場拾獲62顆彈殼，事隔12小時，彭持槍械向警方自首。

彭供稱，他在2018年12月30日跟朋友去太原路停車場，幫盧姓友人處理KTV酒後衝突事件。對方從車內拿出1把空氣手槍作勢要開槍，眾人見狀落荒而逃；彭落單被賴男陣營持棍棒痛毆，造成雙手及右腳骨折等，傷勢慘重。

檢警查出，彭男不僅持槍掃射當鋪，他還是2010年在台中市文心路開車撞死黃姓婦人、引發輾屍案風波肇事者，當時曾引起輿論譁然。且彭還涉嫌向名模林志玲的師妹勒索千萬元，去年北院依恐嚇取財未遂罪判他10個月徒刑，沒想到隔沒多久他又在台中犯案。