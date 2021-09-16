頭份市公所及衛生所動員社區人力資源，協助老莫重整住家門面。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠感謝社區人員熱心助人。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所主任徐春仕幫老莫孫女募得新書桌。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

家住頭份市田寮里的79歲老莫，3個兒子死了2個，剩下1個兒子患有身心疾病無力養家，老莫身體不好靠輪椅代步，並需依賴管灌流質食物，家中破爛門戶洞開，孫女連書桌都沒有，頭份市公所及頭份衛生所獲報發動社區資源，重整老莫住所門窗，幫孫女募到新書桌，讓老小感受社會溫暖。

幫助老莫全家這事，是頭份市衛生所及頭份市公所為推動頭份市「預防衰弱服務網樞紐計畫」，首椿成功完成的案件。衛生所與市公所希望未來透過這個機制，能及時發現需要幫助的弱勢家庭，適時給予幫助，度過難關。

79歲的老莫，生有3個兒子，2個兒子已先後去世，只剩1個兒子，老莫家境困頓，他本身身體也不好，不僅只能靠輪椅代步，還只能靠著管灌流質食物來進食。月前，患有身心疾病的兒子情緒失控，竟將家中門窗砸得稀巴爛，連遮風擋雨、防制蚊蟲入侵的功能都沒了，甚至連念小學的孫女，在家連張書桌都沒有。

頭份市長羅雪珠從田寮里辦公室得悉老莫全家慘況後，就開啟動地方資源整合，頭份市衛生所主任徐春仕更為此積極募集餐桌、水電、木工、鐵工、紗門及書桌等建材物資，結合田寮里辦公室、社區發展協會及多位當地熱心的里民志工等，在燦樹颱風來襲前，大家齊心努力在短短不到三天之內，完成莫家門窗重建及輪椅出入的無障礙坡道等設施。成為頭份市第1起靠著社區資源成功協助弱勢家庭解決困境的案例。

羅雪珠表示，她目前已請全市33個里辦公室及社區發展協會和衛生所共同簽署合作意向書。同時加上轄內商家、基層醫療院所、藥局、國中小學等近百個單位及民間團體，共同加入社區健康資源盤點及管理的行列，提供健康資源的媒合與轉介，一起建構頭份市高齡健康照護整合服務模式，照顧有需要的弱勢家庭。