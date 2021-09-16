台北市長柯文哲近來因社會住宅興建，與內政部次長花敬群隔空開嗆，引發外界關注。由國家住都中心規畫之萬華華江社宅，戶數達300戶，今北市都市設計審議委員會進行第三度進行審議，委員要求調整植栽配置，修正後通過。該案完成核定程序後，1年內可申請建築執照興建。

國家住都中心於北市萬華區規畫華江社宅，共有A、B兩棟，總計300戶，位於環河南路二段，北側為華江國小，鄰近華江大橋、雙園河濱公園、大理國小、大理高中，與東北方捷運板南線龍山寺站台鐵萬華站皆距離約950公尺，基地面積約1900餘坪，為住都中心首次採取預鑄工法的社宅，經費15.5億餘元。

都審會今第三度審查華江社宅案，委員質疑，有兩顆移植的樟樹很大，直徑40公分左右，又擠在一起，為什麼當初設計單位在行道樹沒用樟樹，而用水黃皮代替？另外，展開型的植栽「會打架」，不適合在人行道，還是應該以原生種的為主，植栽種類與樹型要考量到，也應注意樹木的重疊性，並考慮到停留空間。

另一名委員認為，目前規畫缺乏較大廣場，現在規畫都是分隔島，無法跟社宅裡面活動作結合，應讓出廣場開放空間，讓居民出來曬曬太陽，這不是社宅很好的景觀系統規畫。

住都中心代表回應，兩排樹依據都市計畫帶狀開放空間的要求，必須要有單排樹5至8米的列植，中間的樹在兩個基地串聯上面有阻擋會調整。有關樟樹兩棵重在一起，因為是孿生樹，兩者交錯再一起，若分開種植存活率有疑慮，因此找沒有地下室範圍的地方，做土丘做移植管理，多了一點樹種有一些顏色讓景觀很豐富，但若認為可以再簡化一點，再討論做調整。

都發局長、都審會主席黃一平最後裁示，該案修正通過，他認為基地形塑對周遭環境有助益，公益空間放大，對萬華地區有影響，後續廣場、樹木等應做好規畫。