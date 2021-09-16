雙人搞笑組合浩角翔起由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，兩人幽默又親和力十足，靠著主持《食尚玩家》和《綜藝大集合》累積不少人氣。浩角翔起出道多年，兩人因私下互動不熱絡屢遭認為不合，他們跑行程座位都選隔最遠的；今（16）日浩角翔起臉書曬出兩人極罕見搭高鐵坐一起的照片，讓大票網友很驚喜，經紀人也在底下留言解惑。

浩角翔起合作17年多次被傳兩人不合、有心結，浩子也曾透露，「我們坐飛機就會選擇最遠的位置，就是不想看到彼此，就連在飯店吃早餐看到他坐這邊，我就要坐最遠的那邊」；今日上午浩角翔起經紀人在他們官方粉專PO文，分享一張兩人搭高鐵坐在一起的照片，「一次可以看到兩位，經紀人覺得安心」，但馬上發現不對勁，訝異地說「等一下…為什麼他們坐在一起」。

浩角翔起經紀人在臉書粉專貼出兩人搭高鐵坐一起的罕見畫面。(圖/ 摘自浩角翔起笑一個官方粉絲專頁臉書)

浩角翔起在工作上很有默契，但私下兩人其實不熱絡，所以搭乘交通工具會坐在一起實屬罕見，大票粉絲也驚喜地紛紛熱情留言，「難怪剛剛下大雨，現在又出大太陽了，太奇怪了」、「歷史性的突破」、「應該是遊戲的懲罰喔」、「浩子看起來坐立難安」、「浩子正在看，哪裡有其他空位」。

不過，有正義魔人跳出來質疑，「打完疫苗就不用梅花座可以坐一起？」，經紀人馬上在底下解惑，「高鐵官網表示，2021/09/07起維持全車對號座，並開放全車位銷售，解除乘載率8成之限制」。

一些網友也留言附和，「現在的規定是…不用打疫苗也可以坐在一起喔」、「資訊要記得更新哦」、「我相信阿翔浩子還有團隊的大家都有好好做好防疫，他們不會拿藝人的生命或是工作人員生命開玩笑，所以不用擔心」。