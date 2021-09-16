立法院明天開議，國民黨今天舉辦「立法實務研討會」，公布27項優先法案。因應反萊豬公投在即，國民黨團主張修訂《食品安全衛生管理法》，禁止學校、軍隊等伙食驗出萊克多巴胺，以及修改《公投法》開放不在籍投票，盼提高投票率，為反萊豬公投議題攻防保溫。

根據國民黨公布的優先法案中，以內政、司法法制委員會為最大宗，其次是社福衛環、經濟委員會，聚焦在跟蹤騷擾防制、反萊豬、不在籍投票、囤房稅、年金改革等議題。

因應反萊豬公投年底舉行，防範投票日再受疫情影響而延期舉行，影響到公民投票權利，黨團將主張修訂《公民投票法》，建議開放不在籍投票，並主張修訂《食品安全衛生管理法》，要求兒福機構、各級學校、軍事機關與部隊、警消等單位，提供的飲食不得驗出萊克多巴胺，為反萊豬公投討論保溫。

為了防杜國營事業肥貓酬庸，黨團主張修訂《國營事業管理法》，由政府指派的公股代表擔任董事長、總經理或其他高階管理人，應具備與該公司主要業務相關專業背景或學歷，且具有擔任上市櫃公司高階管理人3年以上的相關經歷。

黨團也主張修訂《政府採購法》，評選委員會的專家學者由現行「不得為政府機關的現職人員」，修正為「不得為現職或近3年內曾任政府機關或政黨黨務工作人員」，嚴防綠色御用評委再次發生。

針對蔡英文總統拋出「0到6歲國家養」承諾，黨團研議修訂《國民教育法》，將國民教育向下延伸到5歲幼兒，未來5歲幼兒入園全面免學費。

至於日前海巡署查獲154隻走私貓遭安樂死爭議，黨團研議提案修正《動物保護法》，檢討走私伴侶動物依現行相關規定必須執行人道安樂死的處置方式，同時為杜絕違法走私牟利行為及強制飼主以合法、安全途徑取得伴侶動物之飼養，應以符合比例原則提高相關罰則。