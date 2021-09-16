民間企業發起捐贈台東醫護人員即飲粥。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

民間企業共同16日發起「串聯愛暖醫護」活動，由企業創辦人羅永昌代為捐贈2000杯即飲粥給台東縣衛生局，在中秋節前夕為第一線防疫醫護人員加油打氣，並由副縣長王志輝致贈感謝狀，感謝民間企業對於防疫醫護人員的支持。

中秋連假即將來臨，預估有大量的返鄉遊子及觀光遊客湧入台東，台東縣衛生局及所轄16個衛生所醫事人員也將再次繃緊神經應對，1家保險經紀公司與在地企業共同發起捐贈2000杯源天然黑纖即飲粥活動，在中秋節前夕為第一線防疫醫護人員加油打氣。

副縣長王志輝表示，自新冠肺炎疫情發生以來，台東縣第一線防疫醫護人員堅守崗位，持續守護鄉親的健康，才能創造本島零確診最長的紀錄。中秋佳節將屆，為提升台東整體防疫，守護鄉親健康，縣長饒慶鈴也已經指示衛生局，在連假期間於台東火車站出口處設立快篩站，免費提供返鄉遊子及遊客快篩，希望有效防堵疫情蔓延。

來自民間關懷的力量最令人感動，也給醫護團隊更大的支持，感謝威盛保險經紀人股份有限公司董事長孟光華發起「串聯愛暖醫護」的正向捐贈活動，這2000杯即食粥將會送給16個衛生所第一線防疫同仁，在忙碌的空檔方便迅速補充營養。在中秋節前夕傳遞愛心給醫護，給予第一線人員很大的士氣與鼓舞。

保經公司表示，發起這項公益活動除了對疫情期間防疫醫護人員的辛勞表達感謝，除了選用在地好物源天然黑纖粥，暖醫護也挺台東社企，盼也能拋磚引玉，讓更多民間企業支持台東。