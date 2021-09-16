「優遊台中學」9月6日起開放學生線上註冊選修，9月18日開始上課。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市教育局與台中市高級中等學校、社教館院及大學開辦「優遊台中學」，共享師資、設備、課程等資源，提供中彰投苗的國三及高中階段學生提早體驗高中與大學課程，藉此探索自我興趣，進而找到未來就學方向，9月6日起開放學生線上註冊選修，9月18日開始上課。

「台中市高級中等學校課程發展中心大會暨優遊台中學記者會」16日於忠明高中舉行。教育局主任秘書王淑懿表示，教育部在今年3月發布「學習社會白皮書」，教育局超前部署，自105學年度創辦優遊台中學，致力規劃多樣化及多管道的學習途徑，銜接並統整各類教育，讓學生都有合適的學習機會。

教育局說明，「優遊台中學」課程多元，從最初的9校9門課，這學期由15個社教館院、14所大學及34所高中職學校協力提供146門、165堂課，每堂課3小時，內容涵蓋18學群。

包括彰化師大「談戀愛的數學最佳策略」、沙鹿高工「平面雕切創意生活應用課程」、「美力思考探索營」、「簡報力課程」、嶺東高中「科技創客動手做」、大甲高中「美感生活與陶藝科學」等，東山高中「Portable Laboratory」課程還提供雙語學習體驗。

教育局表示，上學期課程報名，首度出現來自中彰投苗以外的學生，包括台北、新北、桃園、新竹、雲林、嘉義、台南、高雄及花蓮等縣市，顯示「優遊台中學」已逐漸成為全國最大規模的跨校選修假日學堂。

為鼓勵學生選修「優遊台中學」，只要每學期修習18小時，即核發研習證書，雖今年因疫情5月中旬起暫停辦理，仍有60位學生取得證書。

教育局指出，今年度「優遊台中學」以實體課程為主，若因疫情影響無法實體授課，將調整為線上課程，另109學年度第2學期修課尚未達18小時的學生，修課時數可於這學期累積計算。「優遊台中學」自9月6日起開放學生線上註冊選修，9月18日起開始上課。