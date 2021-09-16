香港女星白雲擁有35E傲人上圍和甜美顏值，性感形象鮮明的她是著名的女神代表，也讓白雲擁有「波神」的美名，而不吝嗇展現好身材的白雲，近日則曬出比基尼辣照，解放E級上圍，白雲游泳前還活潑地在水中跳了幾下，超胸畫面也全都錄下來，震撼網友。

33歲白雲日前在IG曬游泳池影片，她辣穿白色綁帶比基尼，大方展現好身材和傲人美胸，更養眼的是，白雲在游泳前還活潑地在水中跳了幾下，接著則在泳池中展現泳技，而白雲「胸」狠畫面相當震撼，讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛驚呼：「好性感」、「有影片真是太療癒」、「身材真的很漂亮」。

白雲事後還大方放送福利，只見，白雲辣穿比基尼、坐在泳池畔，她性感頂濕髮、對著鏡頭擺出撩人姿勢，拍照的邪惡視角讓白雲超巨大車頭燈快彈出，白雲一轉身還有綁帶的蝴蝶結小褲褲，讓她舉手投足散發性感女人味。

白雲雖然貴為性感女神，不過她過去曾透露，小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，白雲會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。