中興大學農資學院與農委會農試所選送的4種種子，已於9月16日運抵中興大學。(中興大學提供／李侑珊台北傳真)

我國參加日本主導的「亞洲種子送上太空計畫」（Asia Herb in Space AHiS），選定具台灣特色的台灣藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵4種種子上太空，這些種子經過7個月的太空旅行，已於7月10日抵達地球，由美國運送至日本後，再由日本運至台灣，9月16日終於運抵中興大學，由中興大學薛富盛校長與國家實驗研究院國家太空中心主任吳宗信共同開箱，預計9月底前寄送給參與研究的學校。

這項計畫的起源，為日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）為國際太空站製造了希望號實驗艙（Kibo），為促進亞太地區的研究人員能多加運用Kibo，亞太區域太空組織論壇（APRSAF）建立了「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC），而「亞洲種子送上太空計畫」即為其中的一項。

中興大學農資院擁有作物學專業師資，由院長詹富智帶領農藝系教授楊靜瑩、園藝系教授宋妤及助理教授陳彥銘，並與植病系副教授王智立共組團隊，展開太空種子教育推廣及研究。

除了亞洲各國自行選擇種子送上太空旅行外，這項計畫也選定日本的甜羅勒，在Kibo太空艙種植1個月，由太空人記錄拍攝其生長情況，最後送回地球進行分析及性狀調查，所有種植資料也將提供給參加計畫的各國比對。

在太空種植的同時，「亞洲種子送上太空計畫」也將同樣的種子寄給參與國，分給有興趣加入的學校學生栽種並進行科學上的分析，因此這次台灣也同時收到了一批未上過太空的甜羅勒種子。

為迎接這些種子歸來，中興大學農資院於8月31日以視訊舉辦「台灣種子太空旅行計畫推廣教育營」，由中興大學農藝學系教授楊靜瑩率團，教導國內中小學生這些植物的生長特性，以及如何栽培管理這些種子並進行性狀調查。之後將收集這些學生的科學報告，進行國際交流與分享。

這次教育營共有國小63組、國中37組、高中職19組報名，由於太空種子數量有限，中興大學農資院選擇14組高中職團隊，以姬蝴蝶蘭為標的，30組國中團隊以甜椒及台灣藜為標的，進行栽培與研究；並選出41組國小團隊，將發給「亞洲種子送上太空計畫」提供的甜羅勒種子進行對照實驗。至於向日葵種子，由於數量很少，相關實驗只能由研究人員親自執行。