封測龍頭日月光投控(3711)今（16）日以線上方式舉辦「第六屆自動化技術研究合作成果發表會」，以智慧製造、行為預測、資訊安全3大類發表分享6件產學合作專案成果，透過跨地域性的學研能量持續深化交流，以科技力完善企業數位轉型發展。

AI生態圈促動半導體產業轉型升級，而大專院校具豐碩研發能量，企業借重校方學術專長量身訂做轉型專案。日月光高雄廠自2015年起展開自動化產學技術研究合作，透過攜手大專院校進行多元成果應用的學術研究。

日月光指出，透過導入半導體設備Strip Map分析、精進製程，可精準找出製程異常以提升問題解決能力。SAT超音波掃描機或X光機檢驗輔以自動缺點複判技術，讓工廠產線機台透過監控，準確抓取不良品，以產學技術研究合作提升產業核心競爭力，有效推升創新能量。

而科技系統觸發管理流程與人員概念變動，帶動數位文化提升，此屆研究概括異常行為辨識及電子圍籬監控，有效提升資訊控管的安全性與效率，並導入TRF機器人對話技術，透過人工智慧問答解決人員問題，以增進工作效率。

而大數據分析建構離職預測模型，得知篩選結果後能即時關懷員工，留住人才並減低產能損失。數位應變力則是企業數位韌性的建立關鍵，因應國際市場與客戶對資安要求與日俱增，透過電腦系統建立OCR螢幕關鍵字截錄與字元辨識搜尋，保護商業機密遠離資安危機。

日月光表示，集團重視校園人才培育，擬定育才、攬才、留才方針創造產學雙贏，為勉勵在學菁英課業上用心學習，設立日月光菁英獎學金，鼓勵就讀南部地區或設籍於南部的理工相關科系的日間部碩士學生申請。

此外，為促進學生更了解企業運作實務，日月光提供理工科系大三升大四在校生加入企業實習，讓年輕世代透過實際參與業界工作提早與職場接軌，具備多工能力。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，集團在多變產業環境穩步前行的發展歷程中，產學合作的成功為一大突破，積極媒合師資、實習生、專案等，讓技術、知識不斷累積傳承。智慧製造資訊總處資深處長陳俊銘說明，自動化的發揮空間不只侷限在硬體，軟體也多所著墨。

日月光2018年啟動AI元年、建立首座智慧工廠，去年設置全球首座5G毫米波（mmWave）企業專網智慧工廠，成功打造企業數位轉型，今年將持續投入IAI工業人工智慧平台，串聯學術AI研究成果與工業應用，加速全面工廠智慧化，間接推動台灣產業升級與創新。