耕興(6146)今天舉行線上法說會，副董事長王新添表示，公司8月營收來到4億元的新里程，今年有望突破40億元，對未來前景樂觀；公司也在進行未來3年的規畫，包括引進新的投資項目及技術，檢測的產品更多元化、應用範圍也更廣，3年內年營收達到50億元機率很大。

耕興今年第2季毛利率48.78％，相較去年同期45.64％明顯增加，上半年毛利率48.7％，也較去年同期44.69％提高，營業淨利率達到34％。王新添指出，2020年是5G元年，5G相較於4G，5G基礎建設覆蓋率更高，除了行動通訊外有更多的應用，像是CPE、NB、WiFi 6E高階網通等，並衍生到互聯網、無人駕駛這些產品應用，也都需要測試，因此，2021年接單更暢旺，也提升產能利用率及生產效率，成本則持續降低，帶動今年毛利率、營業淨利率及獲利提升。

至於檢測價格是否調漲，王新添指出，新技術進來一定是調漲，過去4G剛開始是3G+4G的技術規格，在4G階段時候，耕興年營收約29～30億元。2020年5G元年營收從30億元提升到35億元，今年上半年已經超過20億元，因為5G NR FR1的檢測價格是4G的1.5倍，若5G FR1＋FR2提高到2倍，新技術越多測試價格就跟著水漲船高，過去下半年比上半年更好，所以今年營收一定優於2020年，會超過40億元。

耕興美國子公司已經獲利，在美國設立實驗室是為了考慮國際狀況，希望未來檢測實驗室發展成發證單位，讓布局更完整。此外，因為全球製造工廠往東協移動速度加快，耕興兩年前在東南亞設立實驗室，因疫情進度落後，但計畫還是持續進行，今年疫情若能控制，東南亞布局速度會更快。