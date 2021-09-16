民進黨北市議員林世宗16日質詢，北市府編28億元預算要自購250萬劑第3劑疫苗，會不會考慮買大陸科興或台灣高端？台北市長柯文哲回，目前沒考慮採購科興的計畫，而高端應該現在都是免費在用。

林世宗問，柯給自己防疫打幾分？柯回，有85分，至於會透過什麼樣的形式買第3劑，已請台大兒童醫院長黃立民組委員會，等議會預算通過再思考買哪種疫苗，先編預算，到時再看狀況決定。

林世宗問，第3劑要買台灣高端還大陸科興？柯回，目前沒買科興這計畫，高端現在應該都免費在用。