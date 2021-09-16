南投縣警局6位分局長，16日聯合宣誓就職。（廖志晃攝）

南投縣警局有8個分局，6位分局長異動，16日聯合交接後宣誓就職，其中，埔里警分局連續3位分局長都是女性，創下南投縣治安史紀錄；縣警局主任祕書蘇玉坪同時履新，由於他過去長期在南投服務，就任可以無縫接軌。

南投縣警局舉辦南投、埔里、中興、竹山、集集、信義等6位分局長聯合交接典禮，由副縣長陳正昇主持，包括立法委員羅美玲，縣議員曾振炎、蕭志全，南投地檢署主任檢察官李俊毅、南投地院庭長陳宏瑋，南投縣警察之友會理事長簡崇吉等人都到場觀禮。

陳正昇表示，卸任的分局長等幹部，在南投縣任內貢獻良多，希望新任幹部在縣警局長黃永志領導下，盡快融入南投，繼續以創新作為、優良風紀、嚴正紀律，發揮團隊精神，在維護治安、交通順暢、反毒及反詐騙等工作，都能發揮所長，提供縣民安全宜居的生活環境，尤其南投是觀光首都，交通與治安更是重要施政指標，必須持續不斷的努力，讓民眾更有感。

縣警局新任人員包括主任祕書蘇玉坪，南投分局長潘仕能、埔里分局長胡淑淨調任、中興分局長洪政崴、竹山分局長吳詠傑、集集分局長黃壬鍵、信義分局長洪秋賢。

埔里警分局前分局長潘金葉，是埔里第1位女分局長，由於親切和藹，被同仁暱稱為「阿姑」；續任的方秋梅有「最美的分局長」之喻，此次調升屏東警分局長，行前還叮嚀幹部要把同仁和轄區都顧好；加上甫接任的胡淑淨，已經連續3位女分局長，傳為警界佳話。