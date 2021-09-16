國民黨主席選戰倒數9天，中廣董事長趙少康在與候選人朱立倫高雄活動連線時喊「朱立倫加油」，此舉被認為表態挺朱，對此，趙少康今強調，他始終保持中立，只要提出邀請，不論江啟臣或朱立倫的相關活動，他都會盡量參與，希望拉抬國民黨聲量。

趙少康表示，距離國民黨主席投票日不到10天，各陣營進入最後衝刺。在與江主席同場參加幾項活動後，今天他透過視訊方式，替在高雄出席活動的立倫兄打氣，以示公平。

趙少康指出，這場選戰我始終保持中立，只要提出邀請，不論江啟臣或朱立倫的相關活動，他都會盡量參與，希望拉抬國民黨聲量。今天應活動主持人要求，我坐在視訊鏡頭前高喊「朱立倫，加油！」事實上，他誠心誠意替每位願意在國民黨氣勢最低迷的此時披掛上陣參選主席的候選人加油，期待他們把握最後9天，努力衝刺，競爭而不要鬥爭，爭取黨員認同。

趙少康認為，這場選戰打得激烈，但是4位候選人都是同志，不能鬥得你死我活，破壞黨內和諧，讓外界看笑話、親痛仇快。當務之急是團結無私，選出最好的人，所有人一起協助改造國民黨，迎向2022、2024選戰勝利。

趙少康強調，這陣子黨內紛紛擾擾讓支持者很擔心，他都知道，並請大家放心，未來不管誰當選黨主席，戰鬥藍都會全力配合，促進團結、繼續全力監督民進黨。