千呼萬喚使出來，中華電信今(16)日宣布iPhone 13全系列5G機型購機優惠資費，精采5G月繳1399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 13 Pro Max (128GB)專案價19300元、iPhone 13 Pro (128GB)15300元即能入手、iPhone 13 (128GB)專案價8300元、iPhone 13 mini(128GB)只要5300元輕鬆帶回家，另搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2000元、行動VIP等優惠，頂規旗艦新機iPhone 13 Pro Max (128GB)，即可0元入手(36個月)。

此外，明(17)日起iPhone指定機型全面降價，包括iPhone 12全機型降4000元、iPhone 11／11 Pro／ Pro Max 最高降5000元。年度超熱銷的iPhone 12 128G搭配月繳1399元，只要6900元即能入手(36個月租期)，全面滿足果粉購機的多元需求。

中華電信將於9月24日上午8點起，於中華電信全台500間指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 13全系列5G機型註2，買iPhone 13新機，首選中華電信5G。

為了守護果粉安心使用iPhone 13新機，中華電信宣布預計自9月24日起領先推出AppleCare Services行動裝置保險服務，可享「一年最高3次的意外損壞和竊盜損失理賠」、「硬體保固非意外損壞不計次數維修」、「盜用費用損失每年最高賠償5000元」及「電池瑕疵不計次數更換」，並再贈「Apple 的 iCloud 50GB 雲端服務」，讓果粉一次擁有iPhone 新機保護和Apple原廠保障。

中華電信特包裝了iPhone 13全系列5G機型的多元優惠續寵果粉，包括：申辦精采5G月繳1399元以上，贈Apple購物金2000元、首次升級iCloud 50GB享3個月免費、綁定App Store 行動帳單代付服務消費，最高享900點Hami Point回饋；持中國信託銀行信用卡獨享最高30期0利率，中華電信聯名卡卡友分期滿額再送Hami Point，以及提供22家銀行信用卡刷卡24分期0利率，並同享精采5G方案應用服務優惠。