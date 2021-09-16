台股今價跌量縮，成交金額再縮至2390億元，創今年新低量。今日外資賣超49.4862億元，累計今年以來外資仍賣超台股約4300億元。對於台股近期的價跌量縮走勢，瀚亞國內投資部主管劉博玄認為，在盤整期間量縮是好消息，代表籌碼逐漸穩定，未來價漲時，最健康的走法是溫和出量，價漲量增才能確立趨勢向上；而若價漲量跌那就先以反彈視之。

劉博玄認為，目前台股本益比約18倍，處於歷史區間中上緣，股價淨值比約2.3倍，歷史高點約為3.4倍，兩項評價面均未偏高；而市值/M1B約在2.23倍，資金動能仍強。另從匯率角度來看，台股與新台幣走勢長期為正相關，新台幣走強，有利台股多頭延續。2年前新台幣兌美元匯價還在30.7~30.8左右，而今年已經走升到27.5~27.7附近。國際資金都是「Smart Money」，台灣的基本面很好才能留住外資。

劉博玄認為，從產業發展來看，台灣企業中長線競爭力及獲利成長性可期，造就台股持續偏多格局，惟時序進入第四季，外銷訂單上將面臨到去年同期高基期影響，預估指數將是高檔震盪整理格局為主，若出現較大修正，則是中長線良好買點。

據央行統計，新台幣匯價今年以來升值2.89%，升幅為亞幣之冠。同期間韓元貶值7.19%，日圓貶值8.78%，星幣貶值1.56%。