響應醫策會110年度病人安全週「孕產兒安全」主題，高雄市立聯合醫院婦產科與藥劑科共同合拍衛教影片，宣導重視孕婦、新生兒安全。影片也特別針對孕婦新冠肺炎疫苗釋疑，也鼓勵接種流感、百日咳疫苗。

今年高雄市立聯合醫院以「把握關鍵，產除風險」為口號，宣示對守護病人安全的決心。院長馬光遠表示，高市聯醫強化醫療人員對孕產兒風險進行事前準備、辨識與預防、緊急應變及檢討學習，同時透過衛教影片及宣導活動，提升孕產婦對胎兒及自身安全的敏感度。

婦產科主任林兌篷說明，孕婦若染疫，恐面臨重症甚至影響胎兒安全，只要經過婦產科醫師評估，施打疫苗有其必要，除了新冠疫苗，也建議接種流感疫苗和百日咳疫苗預防病毒感染。

林兌篷表示，女性懷孕後，身體為了給胎兒營造好的成長環境，會分泌荷爾蒙，母體對疾病的抵抗力不比孕前，更需要預防感染重症，確保胎兒安全。以百日咳疫苗為例，每次懷孕應接種1劑，由於幼兒感染百日咳的主要來源為照顧者及同住家人，因此建議嬰幼兒的親密接觸者，都能在寶寶出生前施打百日咳疫苗。

另外，育齡婦女在不知已懷孕的情況下接種了德國麻疹或水痘疫苗，會擔心是否該忍痛引產，林兌篷認為，目前沒有任何證據顯示孕婦施打此類型疫苗會對胎兒產生風險，無須為此做流產手術，只要規則產檢即可。

高市聯醫藥劑科也提醒懷孕婦女，常見的阿斯匹靈，或是降血糖、降血壓藥物，會因孕期不同而有不同的使用方式，就醫務必要主動正在懷孕、正在服用的藥物，醫護人員才能協助選擇適合的治療方式，切勿自行停藥。