俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，在他本週稍早自主隔離前，身邊成員有數十人檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性。

蒲亭3月宣布他已經接種疫苗，而在確定接觸感染者後，他從14日開始自主隔離。

蒲亭在塔吉克首都舉辦的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation）峰會上以視訊致詞表示：「如你們所知，不幸地，我必須在最後一刻取消杜桑貝（Dushanbe）之行。」

蒲亭說：「我深感抱歉，但這是因為如你們所知，我的核心成員確診。」

他說：「不是只有1人或2人，而是數十人。」

蒲亭在身邊成員爆發染疫消息前，原定親自出席這場區域安全峰會。

68歲的蒲亭6月底曾說明，他接種的是俄羅斯本土研發「衛星-V」（Sputnik V）疫苗，但克里姆林宮並未公布蒲亭接種疫苗的影像。

俄國屬於疫情重災國，根據法新社統計，俄國累計確診數高居全球第5。儘管在俄國不難接種疫苗，感染數字還是高居不下。