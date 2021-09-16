白粥因為成分簡單、調味清淡，給人好消化的印象，甚至被認為是養胃的好選擇，但其實這樣的觀念大錯特錯！如果長期吃粥養胃，小心養胃不成，反倒帶來長久傷害，導致胃病的產生。

事實上，白粥並不適合養胃，因為白粥的主要成分就是糊化的澱粉，蛋白質和脂肪的含量非常低，唯一的好處就是容易被人體消化和吸收，只適合大病初癒的人食用，但是若想要長期養胃，白粥的營養不足以支撐身體對能量的需求。

對於腸胃功能正常的人而言，長期喝粥不僅達不到養胃的效果，甚至會造成腸胃消化能力退化，因為白粥容易消化，胃部功能的作用不大，長此以往就容易導致腸胃功能減弱，之後再吃難消化的食物，就容易對胃造成負擔，最終誘發各種腸胃疾病。

此外，喝粥容易刺激胃酸分泌，對於胃酸過多的人而言，喝粥反而容易傷胃，因為粥停留在腸胃道的時間不長，無法有效中和胃酸，導致胃酸分泌過多，甚至出現反酸甚至是灼熱現象，導致胃病加重。建議以白飯取代白粥，搭配適量的蛋白質和少量青菜，經過適當咀嚼，在養胃的同時也能幫助排便。