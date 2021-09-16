移民署南區事務大隊嘉義市服務站及專勤隊，舉辦「110年度新住民關懷網絡會議」，邀請約24個嘉義市公、私部門及移民團體等網絡夥伴共同參與，結合中央與地方單位進行政策交流及案例分享，其中包含非洲豬瘟防疫、新式外來人口統一證號、新冠肺炎及新住民全球新聞網站等宣導，透過公私協力合作，提升服務品質與營造友善環境，擴大對新住民的關懷與服務。

新住民全球新聞網每周放置多國語言影音新聞，提供新住民在台必要資訊。(移民署提供)

本次會議首先由移民署宣導「非洲豬瘟防疫」的重要性，還有「新式外來人口統一證號」等與外來人士切身相關資訊；隨後由嘉義市政府衛生局分享如何防範「新冠肺炎（COVID-19）及其他傳染病」；再來最重要的是介紹與新住民相關的「新住民全球新聞網站」。

防堵非洲豬瘟多國語宣導語言為中、英、越南、印尼、泰國、緬甸及柬埔寨等7國。(移民署提供)

該網站每天上傳多則新聞讓新住民用自己母國語言閱讀國內外重要新聞，每週還有多語影音報導新聞，強化新住民「知」的權利。會中也藉由各與會者互相交流分享服務經驗及面臨的問題，透過熱烈討論的過程，期盼深化轄區內公部門及NGO團體之間的橫向連繫，全面瞭解新住民各項問題及需求，適時提供協助。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，為了守護臺灣豬，移民署特別製作中、英、越、印、泰、緬及柬埔寨等7國語言版文宣及影片，並透過服務站通譯人員以母國語言宣導，請新住民及移工朋友們千萬不要網購或請家鄉親友從母國寄肉製品到臺灣，違規輸入肉品最高可處七年有期徒刑，得併科新臺幣300萬元罰金，相關文宣放置於「新住民培力發展資訊網」，歡迎大家下載轉發，齊心防範非洲豬瘟。