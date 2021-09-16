高雄一名人妻外遇，與小王在公園附近「車震」，還玩裸體視訊，更在休息站、國道橋樑下、土地公廟旁等10個地點擁吻、愛撫。之後雙方疑似鬧翻，小王傳訊嗆人妻「「有人要逼我當渣男」、「親手將手機畫面專程送到高雄給妳公婆看」，人夫提告求償60萬元，高雄地院判賠30萬元。可上訴。

根據判決書，高雄人妻與丈夫結褵9年，育有2子。小王明知妻子是有夫之婦，竟於2020年1月間，將車停放在台中沙鹿公園附近發生性行為，各自返家後又裸露身體私密部位用視訊方式性互動1次。

此外，兩人在仁德休息站、國3橋梁下、7-11門口、土地公廟旁、中火門口、台銀門口、家樂福旁路邊、全家門口、全聯門口，甚至是公司多個角落等處，發生親吻、擁抱、愛撫行為，總計有10次。

小王不認姦情，但高雄法院發現，小王曾在臉書上PO文「在找刺激……沙鹿公園旁……弔念一起停留足跡的回憶」一旁附上汽車、18禁圖案，也曾PO文「就在這段……的日子裡，我們發生關係，視訊裡的情色互動。。等等的親密行為」、「照片原本只是我自己想收藏……真的沒想過要用外流來威脅妳」、「如果下個月曝光後，是外遇，是婚外情，是戴綠帽，還有性愛交合，應該會比較有話題性」、「而照片我也會親手將手機畫面專程送到高雄給妳公婆看。最後分享同事」、「有人要逼我當渣男，我什麼也不用說，用一個親密互動影像來成全它的要求，一切就曝光了」等語。

法官認為小王確實損害人夫配偶權，判他需賠償30萬元為適當，全案可上訴。