苗栗縣長徐耀昌16日主持苗栗縣警局新任5名高階警官交接布達典禮。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌16日主持苗栗縣警局新任3名分局長布達。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局在這次人事調動中，有5名高階警官異動，包括督察長、主秘及3個分局長，接任人員16日由縣長徐耀昌及局長周煥興主持交接布達典禮，徐耀昌期勉新接人員努力為苗栗治安工作齊心打拼。

苗栗縣警局這次調離高階人員包括縣警局主任秘書莊武能、督察長劉文雄、兩人分別升任台南市警局及台中市警局3線1星督察，苗栗分局分局長楊贊鈞、通霄分局分局長林振明及頭份分局分局長何孟宗也分別升職及因外勤年齡限制轉任內勤等因素，卸下分局長職務。

縣警局新任主任秘書由屏東縣警局主任秘書鄭鴻文接任、新任督察長高德昌由基隆市警局第2分局分局長升任、新任苗栗分局分局長由彰化縣警局和美分局分局長金秋華接任、新任通霄分局分局長由台東縣警局成功分局分局長陳文彬接任、新任頭份分局分局長由南投縣政府警局信義分局分局長呂育騰接任，這5名高階警官均具碩士學歷，實務經驗與歷練也相當豐富。