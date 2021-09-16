110年全國運動會即將於10月16日至21日在新北登場，台中市各代表隊選手也進入總集訓階段，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往自由車、游泳、現代五項及女足代表隊訓練場致贈加菜金與水果，期勉選手為台中摘金奪冠、凱旋而歸！

李昱叡指出，自由車運動在市府與台中市體育總會自由車委員會主委趙世崧及總幹事徐瑞德合作下，近年在各大全國性賽事中表現績優，包括奧運國手馮俊凱、2014釜山亞運金牌好手蕭美玉、國家代表隊康世峰等，在這次全國運動會也將參賽。

運動局也與台中體總游泳委員會、現代五項委員會及北區國民運動中心合作辦理游泳總集訓，台中游泳奧運國手王星皓、2019拿波里世大運國手朱宸平、台灣100公尺蛙式全國紀錄保持人陳志明及林佩彣、陳俞蓉等在地好手共同備戰，期許再創佳績，為台中爭光。

女子足球部分，由「台中藍鯨」總教練呂桂花領軍，遴選多位年輕新秀組成台中女足代表隊參賽，培訓期間著重小組戰術的落實，更邀請國立台灣體育運動大學足球隊進行交流賽，累積實戰經驗。