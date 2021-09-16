鹽埕分局轄區三派出所警友站長，為感謝分局同仁不分晝夜維護治安、交通工作的辛勞付出，於昨(15)日晚間7時許，一同赴分局致贈150支LED哨音警示指揮棒，由分局長蔡鴻文親自代表受贈，並回頒三位警友站長感謝狀。

鹽埕分局轄區三派出所警友站長致贈150支LED哨音警示指揮棒，分局長蔡鴻文特別致贈感謝狀。(鹽埕分局提供)

鹽埕分局建國四路派出所警友站長陳正中、五福四路派出所警友站長黃長復、七賢路派出所警友站長林建宏，有感於分局同仁在中秋節連假期間，及平日深夜執勤時的辛勞與危險，希望能強化員警執勤時的辨識度與能見度，以提升同仁的人身安全，同時考量疫情管制期間員警於戶外執勤時仍需配戴口罩，在進行道路臨檢攔查與交通管制時吹哨不便，特別採購最新款的LED哨音指揮棒致贈予分局同仁，並提前預祝分局同仁中秋佳節愉快。

鹽埕警分局長蔡鴻文於代表受贈時表示，LED哨音警示指揮棒宏亮的哨音與閃耀的警示燈光，對同仁在實務執勤上有極大的助益及人身安全的保護性，也解決了戴口罩執勤吹哨音的不方便性，除代表分局回贈感謝狀外，也期許分局同仁要更加努力與用心守護轄區，自許成為維護治安交通團隊裡閃耀的一棒。