半導體產業前景出現雜音，不過記憶體控制晶片廠慧榮科技總經理苟嘉章今天表示，明年展望依然樂觀，晶圓代工產能將持續供不應求。

外資近期對半導體產業前景看法出現分歧，部分外資認為半導體需求可能被高估，隨著智慧手機等需求出現雜音，面板驅動IC等庫存疑慮升高，晶圓代工廠恐遭客戶砍單。部分外資則看好半導體需求強勁，預期台積電各製程都幾近滿載，產能利用率可維持高檔到2022年。

苟嘉章日前自美國回台，他說，經與客戶開會後，發現分析師與業界看到的不一樣，客戶對明年展望非常正面，除5G持續建置，商用型電腦需求依然強勁，明年電腦市場將可再成長1成。

針對台積電調漲晶圓代工價格，苟嘉章表示，台積電過去10幾年沒漲價，隨著成本增加，有足夠理由漲價，台積電同時希望藉由漲價釐清客戶重複下單情況。

苟嘉章說，目前成熟製程產能需求相當強勁，因應客戶群增加，及客戶擴大市占率，慧榮希望明年取得產能能夠增加，只是中國晶圓代工廠擴產動作很緩慢，整體供給遠不及需求，慧榮可能爭取其他貨源因應。

至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況，苟嘉章表示，蘋果（Apple）新推出的iPhone 13記憶體容量達1TB，是一里程碑，預期明年將有更多手機廠跟進，將有助NAND Flash市場穩定。

苟嘉章今天同時宣布，慧榮投資邊緣運算人工智慧（AI）處理晶片廠Deep Vision，持股比重不到10%，主要是為了布局未來人工智慧邊緣運算儲存領域。（編輯：張均懋）1100916