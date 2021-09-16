新竹縣警局竹東分局門口前，15日下午出現1組獅團及蜈蚣鼓隊擺出陣頭，「恭賀」分局長江建忠榮調，在網路上瘋傳，內政部長徐國勇16日中午到竹東分局，慰勞辦案人員辛勞，指示將此案查個水落石出！

這個以辦喪事手法恭賀竹東分局長江建忠調到宜蘭三星分局的鬧劇，在照片和影片被人有意傳送後，地方上有不少解讀，有說是竹東分局辦案引起黑道不滿，也有傳聞是民代不爽江建忠，故意「送禮」給江難看。

縣警局刑大和竹東分局對此事件成立專案小組偵辦，在新竹市找到演出的舞獅團及蜈蚣鼓隊，據了解，已查出幕後雇用者的身份，但還沒找到人。

新竹縣警局長吳敬田指出，這2團成員涉及「侮辱公署」罪嫌，因非現行犯將函送新竹地檢署偵辦，只要找到幕後這個人，不管他是什麼身份，一定會辦到底！

吳敬田指目前此案並沒有接獲民代涉及的訊息，強調絕不容許不法份子在新竹縣鬧事，「誰作亂就抓誰！」並以「一波一波掃、一個一個抓」，宣示嚴正執法的決心！

內政部長徐國勇16日私人行程到竹東，到竹東分局時與縣警局長吳敬田和新上任分局長林明鋒在分局長室談話，很快就離開。吳敬田轉述徐國勇慰勞辦案人員辛勞，指示將此案查個水落石出！