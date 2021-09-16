與龍劭華為拜把兄妹的柯淑勤今至靈堂處理後事。（陳俊吉攝）

金鐘視帝龍劭華14日在高雄拍攝台視8點檔《美麗人生》，豈料在日租套房內昏倒，送醫搶救不治，享壽68歲。同劇演員張雁名今（16日）下午也至靈堂弔唁，離場時眼淚潰堤，一旁經紀人則表示他在靈堂前暴哭，尚未恢復情緒，不便受訪。與龍劭華為拜把兄妹的柯淑勤今也至靈堂，盡心幫忙處理後事，「大嫂（龍劭華遺孀謝雪貞）在盡量調整心情，盡量不要想太負面」，並希望一切圓滿就好。

張雁名15日凌晨在臉書寫道：「一直到現在心情還是無法平復，要接受這事實真的太痛了」，仍無法接受龍哥驟逝的噩耗。他曾在事發當天目睹醫護人員衝進飯店搶救，但當時沒有多想，得知憾事後一度無法接受事實。

張雁名4年前在《我的愛情不平凡》飾演龍劭華兒子，最近2人又再度合作新戲，好交情不在話下。他也表示，和龍劭華在新劇《美麗人生》中還有不少對手戲要拍，如今無法實現。龍劭華告別式於9月22號（三）第一殯儀館舉行。