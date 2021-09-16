小黑先前守在主人的遺物旁，身體狀況已經虛弱。（周麗蘭攝）

9月7日張某過世，斗六市公所清潔隊去清消騎樓，小黑亦步亦趨跟著人移動，守護主人的物品，直到里長告知牠主人已做仙，牠才默默走開。（民眾提供）

一直棲身在斗六市停三停車場騎樓下的老街友月初路倒過世，他養的黑狗「小黑」還癡癡守著主人的遺物，身體非常虛弱。消息曝光後，不少愛狗人探視、送人類食物、直播，斗六市公所認為不妥，已將牠暫時安置於愛媽家中，目前有3人表達認養意願，但小黑身體狀況不佳。

74歲張姓街友自從老家倒塌後，帶著以前養的小黑狗一起流浪，好心人送他一輛腳踏車代步，也曾有民眾通報縣府安置張姓街友，但他堅持要與狗一起住才行，人陪狗、狗陪人，最後婉拒被安置。

張姓街友近半年棲身在斗六圓環旁的立體停車場騎樓，人、狗各臥一處，但不干擾行人，只是街友醉倒時，小黑會在旁邊守護，避免陌生人踢到主人。

張某本月初路倒送醫，小黑一直守在主人的腳踏車和家當旁，寸步不離，不思飲食；上周張某過世，斗六市公所清潔隊去清消騎樓，小黑亦步亦趨跟著人移動，守護主人的物品，直到里長告知牠主人已做仙，牠才默默走開。

老狗守護老街友的故事傳出後，有網友自行號召民眾送食物給小黑，結果有人獻花、有人鋪舊衣服、有人送鹹酥雞、有人帶廚餘，把騎樓弄得一團亂，還有人做直播，斗六市公所緊急把小黑安置在愛媽家中，等候有緣的新主人。

斗六市公所公用課長孫旺田說，這幾天住在愛媽家裏，可能感受到很多人關心牠，眼神一度發亮，但狀況急轉直下，已經送醫2次，目前住院觀察，身體狀況不佳，感謝3名熱心民眾表達認養意願，但要等牠康復出院再評估。