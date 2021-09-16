受限疫情，招商大會重頭戲無法舉辦，經濟部今年首度改為舉辦海外線上招商說明會。第一個國家瞄準美國，首場美東場次「投資台灣說明會」於今日(16)登場，對準紐約、加拿大等外商，有逾百人線上參與，產業聚焦智慧醫療、電動車等利基產業。接下來美西場會在下周四(23日)舉行，對象是洛杉磯、矽谷、加拿大企業。

美東場邀請工研院、車輛研究測試中心，向美加地區業者深入剖析台灣產業的最新動向與投資合作商機。經濟部政務次長正祺開幕時，呼籲外商以台灣作為亞太市場之首選，共享新興科技帶來商機。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，台灣在高齡社會、精準醫療與控制疫情方面，具備豐富實績，加上近年政府法規鬆綁，已建構外商來臺投資與合作的有利環境。

最後經濟部投資台灣事務所執行長張銘斌與美國商會執行長魏立安就台灣投資展望進行對談，魏立安表示未來商會將持續深化台美在研發、人才與產業合作夥伴關係。

本次活動結合經濟部駐紐約、芝加哥、休士頓、亞特蘭大及加拿大經濟組共同海外招商，其中駐美投資貿易服務處並同步於紐澤西州舉辦台美商業座談會。

接下來美西場次將於9月23日接力登場，將聚焦5G、AIOT及半導體產業，向洛杉磯、矽谷、加拿大等地區廠商分享台灣產業新契機。