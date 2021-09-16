冰皮月餅的內餡選用富含膳食纖維的的全榖雜糧，幫助延緩血糖上升，又可維護腸道健康。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

秋節將至，吃月餅應景是一般民眾習俗，然而多數的月餅都是高油、高糖製成，對於有三高慢性疾病的病人來說，是健康上的一大負擔。為讓民眾可以享受佳節美食，又不造成身體負擔，苗栗大千醫院營養師詹淑雲特別分享健康低卡的冰皮月餅，不僅製作簡單又顧及家人健康，讓民眾輕盈過中秋。

詹淑雲表示，有別於市售月餅的高油、高糖、高熱量，冰皮月餅以橄欖油取代飽和脂肪酸、代糖取代精緻糖，並選用天然的全榖雜糧做內餡，如：紫米、紅豆、綠豆、南瓜、番薯等，豐富的膳食纖維除了能延緩血糖上升速度，也可維護腸道健康。另外，每顆冰皮月餅的熱量約150大卡，讓三高病友都能輕鬆享用。

如果家中有市售月餅，建議可以減少食用量，避免一次攝取過多熱量及糖分。今年因疫情關係，許多縣市不鼓勵在外烤肉，建議可以與家人宅在家，一同製作冰皮月餅享用，既可防疫也不失團圓的樂趣，還可照顧家人健康，是一舉數得的好方法。

冰皮月餅製作方式：

1.取冰心麻薯粉36公克＋水20cc＋橄欖油3滴，混合搓揉成冰皮團，亦可加入抹茶粉或芝麻粉，製成抹茶或芝麻餅皮。

2.使用擀麵棍將冰皮團均勻推開成外緣薄、中心厚、直徑約10公分的圓形餅皮。

3.內餡可選番薯、南瓜、紅豆、燕麥或紫米等口味，將選定的食材去皮蒸熟，放涼之後壓成泥，再製成30公克的泥球，如需增加甜度，可選擇無熱量的代糖。

4.將內餡泥球至於餅皮中心，收口成團。將餅皮表面及模型適量沾熟玉米粉，以防沾黏。

5.放入模型中填滿壓緊，輕敲兩下扣出脫模即可。

6.做好的冰皮月餅可放入冷藏半小時，增加Q彈口感。