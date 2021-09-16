總是頂著大光頭，一身黑衣黑褲戴著黑框眼鏡現身的Gogoro（睿能創意）創辦人陸學森，像極美國蘋果公司（Apple Inc.）創辦人賈伯斯，總是一臉追求極致完美的神情。身兼執行長的陸學森，被稱為台灣電動機車之父，主導今（16）日與Poema的合併案，以便明年第1季赴納斯達克掛牌，他堅持把公司帶向國際資本市場，也為下一場跨國戰役儲備戰力。

對外界常以「台灣蘋果」形容Gogoro，陸學森接受媒體採訪時曾直率否認，他認為Gogoro比較像Google，因為換電站系統能開放給其他品牌的電動機車使用，不像Apple iOS的封閉系統。

香港出生、美國長大的他，現年51歲，至今仍是一口濃濃的廣東腔國語，不時夾雜著英文。華盛頓大學工業設計系畢業後，在耐吉、微軟等大廠工作，也擔任過宏達電（hTC）創意長，最後不僅選擇到台灣創業，還成功吸引一大票的大咖投資人注資。

2011年成立的Gogoro，被看好是台灣最接近獨角獸（10億美元估值）的新創公司，包括潤泰集團總裁尹衍樑、宏達電董事長王雪紅、新加坡淡馬錫控股（Temasek）、日本住友商事、美國前副總統高爾的Generation投資管理公司、法國能源巨擘Engie等，都是其股東，連行政院國發基金也曾注資10億元。

但其實創業初始，陸學森只想成立綠能能源公司，帶著電池拜訪各大機車廠卻沒1家有興趣，逼不得已只得自己跳下來製車。但他堅持走品牌路，更是業界公認的要求魔人，連一個逗點放哪裡，都要求百分之百精確。

他認為，這代表認真看待車主的每1塊錢，只要自己全心做好1部車，車主也會用等重的心意去愛車，讓騎乘變成一件樂事。

堅持完美主義，陸學森對品質的要求不僅產品，在管理上也能略窺一二。他自創一套「彈簧管理學」，認為員工如彈簧般環環相扣，施壓能使其成長，但有時卻要適度放鬆，改當員工的啦啦隊。

喜歡員工稱呼他英文名Horace勝於執行長的他認為，讓工作成為有壓力卻能感受到成就感的事，自然能吸引優秀人才，也會提升品牌價值。

但對工作態度的一絲不苟，也讓陸學森捲入司法紛爭，他對自立門戶的前員工、湛積執行長林松慶提告，認為其違反營業祕密，但也引來被稱為Gogoro馬達大師的林松慶辣嗆反擊，稱遭「莫須有的商業打擊」，還指陸學森強勢領導、重視外型等策略，凌駕在研發、安全、品質之上。

除了跟離職員工鬧翻，去年起受油價狂跌、政府補助減少衝擊銷量、產品瑕疵召修與進軍國際不順等利空，都讓陸學森相當頭疼，在德國合作夥伴停止電動機車共享服務、進軍越南喊卡後，讓陸學森曾坦言：「Gogoro還沒準備好」，這次敲定赴美籌資，也顯示出他力抗營運逆風的決心。

身為台灣電動機車第一品牌，Gogoro今年8月銷量6483台，月增約500台，市占率升至9.7%；累計前8月總銷39690台，日前甫拿下超過190座的中油能源站，換電便利性大增，加上平價機種Viva XL問世，有助未來營運表現。