電動機車龍頭Gogoro宣布與Poema Global Holdings Corp達成最終併購協議，正式合併完成後Gogoro為存續公司，公司名稱仍維持Gogoro Inc.，並以股票代碼「GGR」在美國納斯達克上市，合併後的公司將專注於加速 Gogoro 多元業務的全球擴張，包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。

先前外媒提前爆料Gogoro將透過「特殊目的性收購公司（SPAC、又稱空白支票公司）」赴美借殼掛牌上市，合作對象為Poema Global Holdings Corp，Gogoro今正式宣布達成最終併購協議，Gogoro為存續公司，公司名稱仍維持Gogoro Inc.，並以股票代碼「GGR」在美國納斯達克上市。

這項併購將以 Gogoro 企業價值為 23.5 億美元（合新台幣 650.5 億元）完成合併。通過本次合併，Gogoro 預期籌募超過 5.5 億美元（合新台幣 152.2 億元）的資金，其中包含超過 2.5 億美元（新台幣 69.2 億元）超額認購的私募增資（PIPE）以及 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元（合新台幣 95.5 億元）。

本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。Gogoro 的現有股東們在合併完成後將維持持股，並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。

本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 雙方的董事會全體一致同意，後續必須取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股東的批准，以及包括美國證券交易委員會（SEC U.S. Securities and Exchange Commission）宣布生效的註冊聲明等其他慣常的交易條件。本交易預計於2022年第一季度完成。