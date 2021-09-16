9月初已有約200萬劑BNT疫苗抵台，校園接種將在9月23日開打，外界好奇學生、年輕人打完後，下一波誰可以打BNT？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名有2個族群優先。

目前BNT疫苗優先提供12～17歲學生於校園造冊施打，並開放18～22歲年輕人於平台上預約，陳時中今(16)日在疫情記者會中表示，BNT疫苗將在第九輪開放接種，除了18到22歲，將優先開放65歲以上，以及40歲以上第九類對象預約，至於詳細數目將等比較接近時再仔細計算，希望能提供更多人更快施打。

BNT學生打完換誰打？陳時中點名這2族群優先

指揮中心發言人莊人祥說明，第九輪BNT疫苗會在明(17)日中午進行結算，並做各年齡層的統計，凡是9月17日前登記、符合資格的民眾都有機會，9月29日開放預約。

莊人祥指出，不久後預約平台會再開啟，還是可以持續登記或加選，下一輪開的時候還會再結算一次，希望讓所有人都機會打到BNT。根據指揮中心統計，截至昨(15)日全國累計接種1270萬8428劑，疫苗人口涵蓋率48.97％，劑次人口比54.19％。