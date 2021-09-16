有「金東第一炮」之譽，每年吸引24萬餘人次遊客到訪的金門獅山炮陣地徵求3名炮操表演人員，即日起收件至9月24日止，日薪1280元和納入勞健保外，還另有加給3000元。

1969年動工開挖，次年完工的獅山炮陣地，位於金門東北角，比鄰著名景點山后民俗文化村，是國內唯一坑道式榴炮陣地，全長508公尺，原配備4門8吋榴巨炮，有「威鎮金東」、「金東第一炮」之譽，2009年底由金防部移交縣府接管，2011年8月1日正式對外開放，目前為金門必遊景點之一

縣府觀光處說明，軍事旅遊熱點-「獅山砲陣地砲操表演人員」徵才活動，報名採「通訊」或「現場」方式，預計正取3名、備取3名。 工作內容包括：擔任砲操表演、協助整理景點環境、擔任門禁管制工作等。

報名資格為具中華民國國籍，品德端正、無不良素行紀錄，且足以勝任指派工作，有受過軍事訓練者尤佳。詳細資訊可上金門縣政府官網-公告資訊-徵才區查詢。聯絡人：金門縣政府觀光處承辦人李先生，電話：082-318823＃2762。