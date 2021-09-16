2021台中媽祖國際觀光文化節系列活動將於9月20日邀請戊己劇團在大庄浩天宮演出。（文化局提供／林欣儀台中傳真）

今年中秋節有4天連續假期，為充實假期，台中市文化局安排多場演出，除了「2021台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」及「台中市傳統藝術巡演活動」精彩回歸，更推出在家也能觀賞的線上表演，包括台中兒童藝術節首創線上兒童劇、大墩文化中心應景推出中秋線上劇場等，讓中秋連假充滿濃濃藝文味。

文化局表示，台中媽祖國際觀光文化節9月18日將邀請蘭陽舞蹈團在大里杙福興宮演出，20日則邀請戊己劇團在大庄浩天宮演出，21日有妙璇舞蹈團及台中聲五洲掌中劇團在大肚萬興宮帶來精彩表演。此外，台中市傳統藝術巡演活動也將於9月21日邀請國光歌劇團在西區均安宮演出《才子佳人鳳凰情》，現場並有摸彩活動。

配合疫情因素，部分民眾外出意願低，「2021台中兒童藝術節－幸福童話城活動」特別在中秋假期推出線上劇場，18日由台中聲五洲掌中劇團演出《周處除三害》、19日有大開劇團帶來兒童歌舞劇《好久茶的秘密8-媽咪宇宙特攻隊》，20日金宇園掌中劇團將跨界皮影戲、呈現親子創藝3D光雕布袋戲《大肚山童話2魔術燈》，21日則有小青蛙劇團演出《童話探險世界－熊的傳說》。

值得一提的是，大墩文化中心也應景安排中秋線上劇場，由極至體能舞蹈團帶來《花樹下的約會》，講述疫情期間，花仙子與臺中青年突破重重考驗而成就的仙凡奇緣，18日至20日每天下午1時起於中心臉書粉絲專頁播出。

文化局強調，未來在各區還將舉辦逍遙音樂町、200組街頭藝人及台中爵士音樂節等演出，總計有超過百場的表演輪番上陣。